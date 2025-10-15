Экскурсия для студентов в парк-отель «Горчухино» прошла в Наро-Фоминске

Зона отдыха группы компаний «Элинар» стала площадкой для профессиональной встречи со студентами Государственного университета управления — будущими специалистами в сфере туризма и гостеприимства. Молодые люди смогли познакомиться с работой комплексного отдыха на примере парк-отеля «Горчухино» и гостиницы «КупецЪ».

Ребята не только задавали вопросы, но и делились свежими идеями по улучшению качества отдыха. Среди практических предложений — создание удобного бота с информацией о меню ресторана, карте территории и расписании мероприятий, а также внедрение новых нестандартных форматов досуга и сервиса.

Студенты с энтузиазмом изучали инфраструктуру объектов, наблюдали работу сервисов и узнали о внутренних процессах гостиничного бизнеса. В ходе экскурсии будущие специалисты интересовались сезонными колебаниями спроса, стандартами обслуживания и другими важными аспектами функционирования предприятий индустрии гостеприимства.

Мероприятие стало частью сотрудничества группы компаний «Элинар» и Государственного университета управления в рамках программы «Спектр инноваций». «Элинар» выступает индустриальным партнером программы, предоставляя студентам возможности для практической подготовки и поддержки в реализации их проектов.

Стороны отмечают, что подобные встречи помогают молодым талантам получить ценный опыт, а бизнесу — внедрять свежие решения и оставаться ближе к ожиданиям современной аудитории. Сотрудничество продолжится в формате практических стажировок и совместных проектов.