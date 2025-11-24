Экскурсия для студентов прошла на химическом производстве в Воскресенске

Первокурсники Воскресенского колледжа, обучающиеся по целевой программе по специальности «Химическая технология производства химических соединений», побывали в филиале «ВМУ» концерта «Уралхим». Целью мероприятия было знакомство будущих специалистов с деятельностью предприятия.

Студенты посетили цех нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод, где изучили многоступенчатый процесс очистки, обеспечивающий соблюдение экологических стандартов. Экскурсанты также побывали в цехах экстракционной фосфорной кислоты и контактной серной кислоты.

В завершение экскурсии для ребят провели деловую игру по систематизации знаний о технологических процессах. Заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала Яна Агеева рассказала учащимся о социальных преимуществах работы на предприятии и возможностях получения высшего образования по целевому направлению в Ивановском государственном химико-технологическом университете.

«Важно, чтобы каждый наш будущий сотрудник уже на первом курсе почувствовал свою сопричастность с миссией компании», — подчеркнула Яна Агеева.