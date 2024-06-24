Экскурсия для школьников прошла на заводе металлических изделий в Одинцове

Ученики лицея № 10 побывали с экскурсией на заводе концерна DoorHan, который поставляет алюминий и другие изделия из металла. Мероприятие прошло в рамках программы «Умные каникулы».

Завод концерна DoorHan специализируется на выпуске полного спектра комплектующих для всего ассортимента изделий, а также на покраске рулонной стали и алюминия. Посетители экскурсии смогли познакомится с уникальным оборудованием: плавильными печами для алюминия, прессами и протяжками.

Ребята увидели своими глазами, как десятки тонн сырья перерабатываются и выпускается огромный ассортимент продукции. Эта продукция пользуется постоянным спросом не только на территории России, но и в других странах. Дети и сопровождающие также прошли обязательный инструктаж по технике безопасности перед началом двухчасовой экскурсии.

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