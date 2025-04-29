Экскурсия для школьников по историческим местам города прошла во Фрязине

В рамках проекта «Походы Первых — больше, чем путешествие» ребята из Фрязино совершили познавательную экскурсию по родному городу, чтобы ближе познакомиться с его историей и культурным наследием. Началом маршрута стала выставка «Гордимся Победой! 1945–2025» во Дворце культуры «Исток».

Здесь участники встречи пообщались с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Ивановичем Жучковым и узнали много нового о героическом прошлом своих предков.

Далее под руководством опытного экскурсовода Любови Корсуковой школьники узнали об истории основания Фрязино и значении градообразующего предприятия АО «НПП „Исток“ имени Шокина» в годы войны. Особое внимание было уделено подвигам местных Героев — Александра Дудкина, Ивана Иванова и Бориса Еряшева, чьи имена навсегда вписаны в историю города.

После этого юные краеведы посетили школу № 1, где почтили память учителей — участников Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятной доске. Затем они направились на Аллею Героев, чтобы отдать дань уважения защитникам Родины у Стеллы Победы.

Экскурсия завершилась в городской библиотеке, где была организована уникальная выставка, посвященная военной истории. В экспозиции были представлены археологические находки, демонстрирующие связь времен и важность сохранения исторического наследия.