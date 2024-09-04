Экскурсия для первоклассников прошла в администрации Одинцовского округа

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Более 30 первоклассников побывали на экскурсии в здании администрации Одинцовского округа. Ребята осмотрели зал совещаний и кабинет главы муниципалитета Андрея Иванова, который выступил в роли экскурсовода.

Глава округа на встрече пожелал первоклассникам успехов в учебе.

«У вас с сегодняшнего дня начинается долгая дорога в школе, во время которой предстоит получить много знаний. Хочу вам пожелать успехов на этом пути. Надеюсь, что через 11 лет мы вновь соберемся с вами уже на вручении золотых медалей», — сказал Андрей Иванов.

Он также рассказал юным гостям о работе администрации округа, объяснив на простых примерах задачи сотрудников. Школьники своими глазами смогли увидеть, что администрация трудится над тем, чтобы в округе работали детские сады и школы, улицы были чистыми, а также строились новые детские и спортивные площадки. В конце встречи всем ребятам вручили памятные подарки и угостили мороженым.

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