Экскурсия для детей по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина прошла в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Для участников Балашихинской школьной лиги была организована увлекательная экскурсия по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина. Методист спортивной школы Владимир Сибиркин рассказал ребятам об истории дворца, его уникальных особенностях и достижениях знаменитых спортсменов, связанных с этим местом.

Школьники смогли посетить импровизированный музей, пресс-центр, вип-ложи, просторный зал на 5,5 тысячи мест, а также раздевалки и технические кабинеты. Кроме того, они наблюдали за тренировками юных спортсменов на двух аренах детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

Особым моментом экскурсии стала встреча с самим Юрием Ляпкиным — заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и почетным гражданином Балашихи. У ребят была уникальная возможность задать вопросы легендарному хоккеисту.

«Ребята очень умные, задают правильные вопросы. Им нужно продолжать учиться, например, поступить на факультет журналистики в МГУ. Думаю, из них получатся отличные профессионалы. Главное — пишите только правду и приходите подготовленными на интервью», — отметил Юрий Ляпкин.

Во время мероприятия участники БШЛ-Медиа узнали о работе пресс-службы округа и смогли понаблюдать за деятельностью журналистов, операторов и фотографов. Самых активных школьников наградили памятными призами и подарками.

В завершение экскурсии ребятам дали творческое задание, успешное выполнение которого принесет им медиакойны — особую награду в рамках конкурса.

БШЛ-Медиа — это образовательный проект для школьников, мечтающих связать свою жизнь с медиа-сферой. В ходе конкурса учащиеся научатся создавать новостные ролики, писать статьи, делать оригинальные фотографии, а также вести блоги и социальные сети своих команд.

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