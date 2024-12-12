Экскурсия для детей по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина прошла в Балашихе

Для участников Балашихинской школьной лиги была организована увлекательная экскурсия по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина. Методист спортивной школы Владимир Сибиркин рассказал ребятам об истории дворца, его уникальных особенностях и достижениях знаменитых спортсменов, связанных с этим местом.

Школьники смогли посетить импровизированный музей, пресс-центр, вип-ложи, просторный зал на 5,5 тысячи мест, а также раздевалки и технические кабинеты. Кроме того, они наблюдали за тренировками юных спортсменов на двух аренах детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

Особым моментом экскурсии стала встреча с самим Юрием Ляпкиным — заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и почетным гражданином Балашихи. У ребят была уникальная возможность задать вопросы легендарному хоккеисту.

«Ребята очень умные, задают правильные вопросы. Им нужно продолжать учиться, например, поступить на факультет журналистики в МГУ. Думаю, из них получатся отличные профессионалы. Главное — пишите только правду и приходите подготовленными на интервью», — отметил Юрий Ляпкин.

Во время мероприятия участники БШЛ-Медиа узнали о работе пресс-службы округа и смогли понаблюдать за деятельностью журналистов, операторов и фотографов. Самых активных школьников наградили памятными призами и подарками.

В завершение экскурсии ребятам дали творческое задание, успешное выполнение которого принесет им медиакойны — особую награду в рамках конкурса.

БШЛ-Медиа — это образовательный проект для школьников, мечтающих связать свою жизнь с медиа-сферой. В ходе конкурса учащиеся научатся создавать новостные ролики, писать статьи, делать оригинальные фотографии, а также вести блоги и социальные сети своих команд.