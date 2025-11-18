Экскурсия для будущих родителей прошла в роддоме в Одинцове

Маргарита Чеботару — будущая мама. Во второй раз она, специально из Ново-Переделкина приехала в Одинцовский роддом, чтобы посмотреть больницу, пообщаться с врачами и выбрать место для родов.

Первый опыт был неудачным, поэтому она сейчас тщательно выбирает роддом и остановилась на Одинцовском, известном внимательными врачами и акушерками. Здесь открыт центр «мягких» родов, где можно даже выбрать цвет палаты для появления малыша.

Старшая акушерка Наталья Тимченко рассказала, что для групы примерно из 30 человек провели экскурсию, во время которой показали родильные залы, центр «мягких» родов и познакомили с акушерками. Она добавила, что на встрече также обсудили, когда лучше приезжать в роддом, есть ли реанимационное отделение, какие прививки делаются новорожденным и как оформляется свидетельство о рождении.

Напомним, в регионе реализуется проект «Стань мамой в Подмосковье»: можно получить выплату 20 тысяч рублей или набор для первых дней жизни малыша и мамы — «Я родился в Подмосковье».