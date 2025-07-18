Экскурсии по выставке в Егорьевском музее пройдут каждые выходные

Сборные экскурсии по выставке «Русский сад. Сокровенная провинция» в художественном отделе Егорьевского музея теперь будут проходить каждую выходные. Ценителей искусства ждут в субботу и воскресенье в 14:00.

Жители и гости округа увидят шедевры живописи и графики, уникальные эскизы театральных декораций и костюмов, а также богатую коллекцию старинных предметов из личного собрания Ивана и Юлии Глазуновых.

Сотрудники музея также проводят интерактивные программы, которые будут интересны посетителям всех возрастов. Так, в прошлую субботу здесь прошло семейное путешествие в старинный град Китеж. Эскизы супруги Ильи Глазунова Нины Виноградовой-Бенуа для оперы Римского-Корсакова в Большом театре «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» разместили в Каминном зале.

Гости музея услышали легенды этого места, познакомились с его героями и героями оперы, а также стали участниками настоящего театра теней. Для детей организовали мастер-класс, который позволил им еще больше узнать о народных традициях.