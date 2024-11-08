Экскурсии по тематике СССР прошли в Ленинском округе

Организаторы стремились создать что-то необычное. Сотрудники музея готовились к мероприятию больше месяца. По словам начальника отдела культурных программ Ульяны Перовой, перед командой стояла задача удивить посетителей — подготовка требовала времени и усилий, чтобы создать уникальные события для всех возрастов. На мероприятии можно было увидеть товары, изготовленные более чем тремя десятками мастеров из Москвы и Подмосковья, которые представили работы в формате «советского универмага».

Для гостей подготовили мастер-классы, тематические фотозоны, выставку советских денежных знаков и спектакль. В завершении вечера актер Сергей Гущин исполнил стихи Владимира Маяковского в моноспектакле «Я — гражданин Советского Союза». Одна из посетительниц отметила: «Это не просто выставка, а целая история, полная эмоций и воспоминаний».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».