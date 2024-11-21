Экскурсии по производствам проведут для предпринимателей в Подмосковье

Новый цикл бизнес-визитов на предприятиях Подмосковья стартует в регионе 25 ноября. Мероприятия пройдут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники смогут посетить производственные площадки, ознакомиться с развитием и масштабированием бизнеса, а также установить новые деловые связи. В ходе бизнес-визитов гости познакомятся с различными этапами производства, в том числе с теми, которые обычно остаются за кадром.

Участники смогут общаться с руководителями компаний, а также услышать истории успеха и секреты их роста. Кроме того, в программу включены мастер-классы, дегустации, знакомства и обсуждение потенциального сотрудничества.

Для ознакомления с программой и регистрации необходимо посетить официальный портал мероприятия. Регистрация завершается за сутки до даты визита. При этом каждый участник может выбрать одно предприятие для посещения.

Подмосковье предоставляет предпринимателям всестороннюю поддержку, включая реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Более подробную информацию можно найти на инвестиционном портале Московской области.