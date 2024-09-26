Экскурсии по паркам Подмосковья пройдут в День туризма

Более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для детей и взрослых во Всемирный день туризма, 27 сентября. Посетители смогут узнать об истории парков, муниципалитетов и значимых личностях, связанных с этими местами.

В Раменском городском парке планируют провести обзорную экскурсию «История усадьбы». В ходе мероприятия расскажут о первом владельце села Раменское, происхождении усадебной территории и развитии главного предприятия города — Раменской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове также приглашает на историческую экскурсию, во время которой посетители познакомятся с старыми картами и архивными фотографиями пруда и его окрестностей. Они смогут узнать о творчестве скульпторов, художников и поэтов, которые славили и украшали эту городскую зону отдыха.

В парке усадьбы Фряново в городском округе Щелково предусмотрены две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Гостям расскажут о первых владельцах имения, о связи усадьбы с шелковым производством, а также о уникальной архитектуре комплекса и парка, которые сохранились практически без изменений.

В городском парке Павловского Посада проведут историческую экскурсию под названием «Между Царской и Вознесенской». Участникам расскажут о планах по созданию парковый зоны более ста лет назад, а также приведут факты о её развитии.

Чтобы узнать точное время начала экскурсий и получить дополнительную информацию, следует обратиться в дирекции парков или ознакомиться с их страницами в социальных сетях.

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