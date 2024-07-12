Экскурсии по местам киносъемок организовали в Звенигороде

Прогулки по местам киносъемок культовых картин провели в Звенигороде. Экскурсовод музея-заповедника Сергей Флегонтов показал, как здесь снимались советские фильмы «Солярис», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Бег» и «Карьера Димы Горина» с Владимиром Высоцким.

Жители Звенигорода помнят, как снимались известные киноленты, а некоторые из них даже принимали участие в массовых сценах. Благодаря их рассказам Сергею Флегонтову удалось создать видеосюжет по местам киносъемок, а позже сотрудник музея решил провести необычную киноэкскурсию.

«Интересно, что часто на такие экскурсии приезжают, как киноманы из Москвы, так и профессионалы, которые изучают историю кино», — рассказал Флегонтов.

По его словам, и сейчас несколько раз в год киношники приезжают в Звенигород. Монастыри, соборы, Московская улица, Купчий дворик и гостиница «Татьяна Прованс» часто становятся площадками для съемок.

Подробнее об этой экскурсии Звенигородского музея-заповедника можно узнать по телефону: 8 (915) 393-55-65.

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