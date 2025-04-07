Экскурсии по культурному центру имени Кобзона начали проводить в Одинцове

В Культурном центре имени Иосифа Кобзона начали регулярно проводить экскурсии для программы «Московское долголетие». Первая группа из больше чем 50 туристов посетила учреждение 3 апреля.
Новый культурно-просветительский маршрут для туристов в рамках масштабного проекта «Добрый автобус» разработала администрация Одинцовского округа вместе с правительством Москвы. Нововведение направлено на популяризацию культурных ценностей и развитие внутреннего туризма в городе.
Многие участники экскурсии впервые узнали так много нового о жизни и творчестве Иосифа Кобзона. Гости посмотрели фильм, посвященный биографии и творчеству советского певца, а также насладились концертом с участием выдающихся артистов. Группа посетила также уникальные выставки, связанные с деятельностью Иосифа Кобзона.
Такие экскурсии для жителей Москвы будут проводить каждую среду в течение всего апреля.
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