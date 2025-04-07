Экскурсии по культурному центру имени Кобзона начали проводить в Одинцове

Фото: Комитет по культуре Одинцовского г. о.

В Культурном центре имени Иосифа Кобзона начали регулярно проводить экскурсии для программы «Московское долголетие». Первая группа из больше чем 50 туристов посетила учреждение 3 апреля.

Новый культурно-просветительский маршрут для туристов в рамках масштабного проекта «Добрый автобус» разработала администрация Одинцовского округа вместе с правительством Москвы. Нововведение направлено на популяризацию культурных ценностей и развитие внутреннего туризма в городе.

Многие участники экскурсии впервые узнали так много нового о жизни и творчестве Иосифа Кобзона. Гости посмотрели фильм, посвященный биографии и творчеству советского певца, а также насладились концертом с участием выдающихся артистов. Группа посетила также уникальные выставки, связанные с деятельностью Иосифа Кобзона.

Такие экскурсии для жителей Москвы будут проводить каждую среду в течение всего апреля.