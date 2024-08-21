Экскурсии по городской больнице проведут для школьников в Чехове в 2024 году

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Школы Чехова будут взаимодействовать с медучреждениями округа в новом учебном году. Для учеников проведут профессиональные пробы и экскурсии в городскую больницу.

Руководители образовательных и медицинских учреждений Чехова встретились на совещании в гимназии № 7. Они обсудили взаимодействие в рамках федеральных проектов «Россия — мои горизонты» и «Билет в будущее».

На встрече решили проводить профориентационные пробы и экскурсии в больницах округа. Это необходимо для того, чтобы учащиеся активнее выбирали профессии в области медицины. План совместной работы в этом направлении обсудили с главным врачом Чеховской больницы.

Также участники совещания поговорили о реализации проектов «Здоровье здоровых» и «Помощник фельдшера». Их главная цель — улучшить качество медобслуживания и развивать кадровый потенциал в сфере здравоохранения. В том числе решать кадровые вопросы в отрасли.

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