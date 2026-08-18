Экскурсии по Дубне помогают узнать историю наукограда

Экскурсовод и историк Александр Руденко считает рассказы о родном городе своим вдохновляющим делом. Он возглавляет городской Совет депутатов и работает директором школы. Александр Руденко уверен, что особую атмосферу Дубны гости ценят больше всего.

«Здесь — спортсмены бегут, здесь — выставка под открытым небом и цветут липы, там — работают всемирно известные физики, а рядом — инженеры трудятся над оборонным щитом страны — вот такая наша Дубна», — говорит Александр Иванович.

В год 70-летия города экскурсии стали особенно популярны. Жители и гости узнают об истории наукограда, знакомятся с его знаковыми местами. Например, Александр Руденко провел познавательную прогулку для участников Дубненской местной организации Всероссийского общества слепых.

Экскурсовод погружал слушателей в историю уникального наукограда. Гости осмотрели большую таблицу Менделеева, крупнейшую выставку мозаик Нади Леже и статую Ленина. Рассказ шел и о современном городе, и о его прошлом. Александр Руденко поделился достижениями дубненских ученых, самолетостроителей, деятелей культуры и спорта.

По мнению экскурсовода, экскурсоводом может стать любой, кто интересуется родным краем. Главное — любить свой город и иметь желание делиться этой любовью с другими.