Экскурсии о культуре Щелкова пройдут в усадьбе Фряново

Музейный отдел «Усадьба Фряново» открывает свои двери для жителей и гостей округа, предлагая насыщенную программу культурных и познавательных мероприятий в первой половине марта. Посетителей ждут экскурсии, посвященные традициям русского чаепития и истории щелковских меценатов, а также открытие новой выставки графики.

Сегодня в 15:00 в выставочном зале «Галерея» состоится открытие выставки графики заслуженного художника Российской Федерации Ирины Маковеевой. Вход свободный для всех желающих.

Завершат первую половину месяца две экскурсии, которые пройдут в усадьбе Фряново 15 марта. В 11:00 начнется экскурсия «Мир русской усадьбы», которая позволит окунуться в атмосферу дворянской жизни, узнать об архитектурных особенностях усадебных комплексов и познакомиться с бытом и традициями их обитателей. В 13:00 стартует экскурсия «Свет мой, зеркальце, скажи…». Продолжительность каждой экскурсии составляет от одного до 1,5 часов. Для посещения необходимо предварительно записаться.

«Помимо этого, на территории парка усадьбы Фряново еженедельно проходят системные мероприятия: экскурсии по территории, викторины, танцы и хоровые занятия на свежем воздухе, которые вы можете посетить всей семьей», — сообщили в усадьбе Фряново.