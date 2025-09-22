Экскурсии на предприятия провели для школьников в Богородском округе

Учащиеся подмосковных школ получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу реального производства и узнали о перспективных направлениях профессионального развития в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Технологическое будущее открылось перед старшеклассниками центров образования № 9 и № 10

Ребята познакомились с передовыми технологиями в сфере металлообработки и производства специализированного оборудования.

Медицинская и бьюти-индустрия стали темой визита десятиклассников Центра образования № 29. Будущие специалисты получили представление о создании одноразовых расходных материалов для медицины, салонов красоты и сферы услуг, узнали о востребованных специальностях в этой области.

Розничная торговля раскрыла свои секреты учащимся Центра образования № 8 в ходе экскурсии в строительный гипермаркет. Школьники изучили работу современного торгового предприятия: от складской логистики до организации торгового пространства, познакомились с принципами работы современного ритейла.

Практический опыт таких встреч неоценим для старшеклассников. Живой интерес ребят к производственным процессам и современным технологиям подтверждает эффективность профориентационной работы. Подобные мероприятия помогают молодым людям сделать осознанный выбор будущей профессии и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.