Экскурсии и выставка ретроавтомобилей ко Дню туризма пройдут в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина 27 сентября с 12:00 до 16:00 будет организована праздничная программа ко Дню туризма. Будут работать площадки от туристических агентств, а также состоятся экскурсии, интерактивные игры и концерт.

На территории катка пройдет выставка клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль» в которой примут участие более 70 автомобилей 1938–1990 годов выпуска. Их привезут коллекционеры из Подольска, Москвы, Рязани, Серпухова, Королева, Чехова и других городов.

На площадке РГУТиС организуют интерактивную программу с квизами, мастер-классами и викторинами. В 14:00 начнется экскурсия по истории парка от краеведческого музея. Сбор группы в 13:45 на балюстраде, а в 15:30 проведут танцевальный флешмоб от дома культуры имени Лепсе. Также гостей познакомят с музейными коллекциями и экскурсионными маршрутами.