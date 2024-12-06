Форум «Патриот — это я» в Подмосковье собрал около тысячи участников

Форум «Патриот — это я!» прошел в Подмосковье. Он собрал участников со всех регионов России, а также из Белоруссии и Абхазии. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Она подчеркнула, что в этом году участниками мероприятия стали гости из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, а также Донецкой и Луганской Народных республик.

«Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся! Стараемся каждый год проводить для вас этот форум, подготовили много активностей», — отметила Швелидзе.

С приветственным словом к участникам обратилась министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Для участников из других регионов разработали двухдневную экскурсионную программу. В доме правительства Московской области прошли встречи с различными спикерами и состоялась интерактивная выставка, посвященная ключевым проектам и направлениям в сфере патриотического воспитания, которые реализуются в Подмосковье.

На стендах свою деятельность представили региональные отделения «Юнармии», «Движения первых», ВСКС, центр «Авангард», Волонтеры Подмосковья, музейно-храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ, поисковые отряды региона и Парк «Патриот», а также патриотический клуб «ЯРОПОЛК».

Екатерина Швелидзе также вручила награды представителям подмосковных волонтерских и патриотических объединений. Церемония награждения была приурочена к Международному Дню добровольца.

В завершении торжественной части форума состоялось выступление творческих коллективов. Также подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». На церемонию награждения прибыли участники из 24 регионов страны, среди которых 36 победителей. Гран-при конкурса получили Даня Гурьянов и Таня Митрошина из города Октябрьский, Республика Башкортостан, которые впечатлили жюри своим артистизмом.

В общей сложности на конкурс поступило более 17,6 тысячи видеороликов от участников из России и девяти зарубежных стран. Под конец форума прошло итоговое совещание регионального штаба «Юнармии», на котором подвели итоги и обозначили задачи на ближайший период.