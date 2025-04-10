Экскурсии и мастер-классы прошли в школах Подмосковья в рамках тематичесой недели

Тематическую неделю провели в подмосковных школах в рамках проекта «Эффективная начальная школа». Для учеников провели экскурсии и мастер-классы.

В рамках тематической недели для детей провели целый ряд мероприятий, рассказали в региональном Минобразовании.

Так, учащиеся школы № 6 в мытищах посетили Музей Богородской игрушки. Им рассказали об истории изделия, а также провели мастер-класс по росписи и интерактивные уличные активности.

Ученики «КвантУма» из одинцова посетили Саввино-Сторожевский монастырь. В ходе экскурсии они узнали об истории Звенигорода, увидели предметы быта славян и археологические находки. Для них также провели театрализованную экскурсию, посвященную русским сказкам.

Учащиеся начальных классов школы № 10 в Дмитрове смогли пообщаться с сотрудником МЧС Сергеем Сергеевым. Он рассказал о правилах поведения при ЧС, принципах работы огнетушителей и мерах предосторожности в повседневной жизни.