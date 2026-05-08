Экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

С 12 по 17 мая в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» пройдут экскурсии, мастер-классы, игровые и спортивные программы. Для жителей округа подготовили занятия для детей, подростков и участников проекта «Активное долголетие».

В парке усадьбы Кривякино основная часть программы пройдет на главной площади, у фонтанов и рядом с лабиринтом. Для детей старше шести лет организуют творческие занятия, познавательные беседы и игровые активности.

Подростки и взрослые смогут посетить занятия по рубке шашкой. Участникам расскажут об истории этого направления и покажут основные элементы старинного боевого искусства.

Для жителей старше 12 лет проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Гости узнают об истории усадьбы, ее владельцах и необычной восьмилучевой системе планировки. Организаторы также расскажут о судьбах обитателей исторического комплекса и событиях, связанных с купеческими семьями.

«Экскурсия помогает по-новому взглянуть на историю усадьбы и узнать малоизвестные факты о Воскресенске», — рассказали организаторы.

Для посетителей также подготовили интерактивные программы с мастер-классами. В афишу вошли занятия по палеонтологии, квесты о птицах и природе, а также познавательные встречи о древнем мире и эпохе неолита. Все программы требуют предварительной записи.

Записаться на экскурсии и занятия можно по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки и мастер-классы доступны онлайн.

Парк «Москворецкий» также представил программу на неделю. Во вторник для детей организуют игровые занятия и встречи в «ИгроКлубе» с настольными играми.

В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей. Для детей старше пяти лет подготовили спортивные активности и игры в дартс.

В четверг в павильоне состоятся творческие занятия и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Детям предложат изготовить поделки из подручных материалов и познакомят с интересными фактами из разных областей знаний.

В этот же день участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой и посетить вечер «Ретро-танцы».

Организаторы напомнили, что часть событий могут перенести или отменить из-за погодных условий. Актуальная информация будет появляться в афишах парков.