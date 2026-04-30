Экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

С 4 по 10 мая в парках Воскресенска пройдут различные программы для детей и взрослых. Для участия в экскурсиях и некоторых мероприятиях требуется предварительная запись по телефону.

В парке усадьбы Кривякино организаторы подготовили отдельные активности для разных возрастов. Детям от шести лет предложат познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтанов и игровые программы на главной площади. Подростков и взрослых научат рубке шашкой у лабиринта.

«Это уникальная возможность прикоснуться к истории и освоить старинное боевое искусство», — отметили организаторы.

Гостей старше двенадцати лет ждут на экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Участники узнают, где находится уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев усадьбы, а также историю о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, из-за которой усадьба перешла к купцам. Экскурсия проводится по предварительной записи.

Для всех желающих подготовили интерактивные программы с мастер-классами от шести лет. Среди них — «Древний мир» по палеонтологии с кинопоказом, «Как появились буквы», «Машина времени: эпоха неолита», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Прядение — непростое умение», квест «Птичьи суперспособности» и другие. Запись на эти программы также обязательна. Телефон для записи: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы продают онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник дети смогут поучаствовать в игровой программе и поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей от нуля лет проведут «Веселую зарядку», а для ребят от пяти лет — спортивную программу «На спортивной волне». В четверг в павильоне состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Дети сделают поделки из подручных материалов в разных техниках, а на беседе расширят кругозор и узнают новое из разных областей знаний.

Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» в четверг займутся северной ходьбой, а вечером посетят «Ретро-танцы». Там можно будет потанцевать под любимые мелодии.

Организаторы призывают гостей приходить в парки Воскресенска, чтобы насладиться пением птиц, свежей зеленью и весенней погодой. Из-за непогоды возможна отмена или перенос программ. Следите за афишами.