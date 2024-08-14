Экскурсии и мастер-классы для абитуриентов провели в колледже «Подмосковье»

Приемная комиссия колледжа «Подмосковье» продолжает свою работу. Подать документы можно до 15 августа включительно. В этом году наблюдается высокий интерес абитуриентов к специальностям в области «Туризм и сфера услуг», которые развиваются в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Для всех направлений подготовки организуют экскурсии, направленные на погружение абитуриентов в учебную атмосферу. Им предоставляют возможность попробовать себя в выполнении основных профессиональных задач. Эти мероприятия позволяют будущим студентам задавать вопросы об обучении и специальностях, а также оценить перспективы своей карьеры.

Студенты-амбассадоры проекта «Профессионалитет» активно помогают членам приемной комиссии. В ходе экскурсии для поваров и кондитеров гости приняли участие в мастер-классе, который проводил наставник в лабораториях колледжа. Абитуриенты смогли освоить техники карвинга, создавая мини-композиции из овощей и фруктов под руководством специалиста, который демонстрировал основные приемы.

В кондитерской лаборатории для участников устроили мастер-класс по росписи пряников глазурью. Каждый абитуриент получил пряник и кондитерский мешочек с разноцветной глазурью, а наставник продемонстрировала основные техники росписи.

Экскурсия в лабораторию сестринского дела и оказания медицинских услуг привлекла интерес как абитуриентов, так и их родителей. Во время визита показали методы оказания первой медицинской помощи, предложили освоить навыки пеленания и продемонстрировали технику выполнения внутримышечных инъекций.

С более подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайте в разделе «Абитуриенту».

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