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    Экскурсии и квесты пройдут на фестивале «Осень в графской усадьбе» в Звенигороде

    Фото: Организаторы фестиваля "Осень в графской усадьбе"

    Фестиваль «Осень в графской усадьбе» пройдет на территории исторической усадьбы Ершово в Одинцовском округе 26 сентября. Гостей ждут экскурсия по усадьбе, историческая фотосессия, квест в подземелье, гастрономическая программа, мастер-классы и театральная постановка, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Партнером фестиваля выступит Звенигородский государственный музей-заповедник. Его сотрудники проведут для посетителей специальную экскурсию по территории усадьбы.

    Участники смогут примерить исторические костюмы и устроить фотосессию. Еще одним событием программы станет квест в подземелье усадьбы, где гостей будет сопровождать персонаж графа.

    На фестивале представят авторские блюда шеф-поваров ресторанов Звенигорода. Кроме того, посетителей ждут танцевальные интерактивы, творческие занятия и спектакль с участием профессиональных актеров.

    Для детей подготовят отдельную площадку с развлекательной программой.

    Начало фестиваля — в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация о программе и билетах размещена на сайте фестиваля.