Экскурсии и квесты пройдут на фестивале «Осень в графской усадьбе» в Звенигороде

Фестиваль «Осень в графской усадьбе» пройдет на территории исторической усадьбы Ершово в Одинцовском округе 26 сентября. Гостей ждут экскурсия по усадьбе, историческая фотосессия, квест в подземелье, гастрономическая программа, мастер-классы и театральная постановка, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Партнером фестиваля выступит Звенигородский государственный музей-заповедник. Его сотрудники проведут для посетителей специальную экскурсию по территории усадьбы.

Участники смогут примерить исторические костюмы и устроить фотосессию. Еще одним событием программы станет квест в подземелье усадьбы, где гостей будет сопровождать персонаж графа.

На фестивале представят авторские блюда шеф-поваров ресторанов Звенигорода. Кроме того, посетителей ждут танцевальные интерактивы, творческие занятия и спектакль с участием профессиональных актеров.

Для детей подготовят отдельную площадку с развлекательной программой.

Начало фестиваля — в 11:00. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация о программе и билетах размещена на сайте фестиваля.