Экскурсии для людей с нарушением слуха проведут в музее в Чехове

В музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» запланировали мероприятия для людей с нарушением слуха. Экскурсии проведет неслышащий экскурсовод, филолог и педагог Людмила Жадан.

Музей дает возможность глухим и слабослышащим гостям усадьбы посетить экскурсии «Чеховское Мелихово» и прикоснуться к культурному наследию. Экскурсии пройдут 20 июня, 15 августа и пятого сентября в 11:30 и 14:00.

Гостей проведут по экспозициям «Главный дом», «Амбулатория», «Баня», огороду «Юг Франции» и пруду «Аквариум». Также они смогут прогуляться по усадьбе писателя и увидеть флигель, в котором была написана пьеса «Чайка». Мероприятие займет чуть больше двух часов.

Сбор группы состоится у касс в визит-центре музея за десять минут до начала экскурсии. Подробную информацию об экскурсиях можно найти на сайте учреждения.