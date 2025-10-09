Экскаватор для ремонта теплосетей закупили для коммунальных служб в Подольске

В Подольск передали один экскаватор для ремонта теплосетей по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева . В ближайшее время привезут еще две канало-промывочные машины.

Подольск вошел в число первых, кто в 2025 году получил спецтехнику для ресурсоснабжающих предприятий.

«В рамках трансформации ресурсоснабжающих организаций Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области закупается техникой для аварийно-восстановительных работ. 14 октября ожидаем передачу еще двух единиц техники», — сказал председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации округа Михаил Кореняк.

Оборудование позволит значительно повысить эффективность работы коммунальных служб и проведения ремонтных работ на теплосетях. Это особенно важно в период отопительного сезона.