Экс-житель Протвино предстанет перед судом за нападение на бывшую работодательницу

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего Дмитрия Антропова из города Протвино. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 162 УК РФ, а именно в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, применением предметов, используемых в качестве оружия, и в крупном размере.

По данным следствия, 11 октября 2004 года Антропов сговорился с тремя знакомыми совершить нападение на квартиру своей бывшей работодательницы в Серпухове. Он указал соучастникам адрес жертвы и остался наблюдать за обстановкой на балконе лестничной площадки.

В это время сообщники Антропова ворвались в жилище потерпевшей. В ходе хищения имущества они убили хозяйку квартиры, ее сожителя и 13-летнего сына.

После преступления Антропов долгое время скрывался от правоохранительных органов, используя чужой паспорт. Однако в июле 2025 года его личность установили и задержали.

Уголовное дело направлено в Серпуховский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу, вину он не признал. Соучастников Антропова ранее приговорили к длительным срокам лишения свободы.