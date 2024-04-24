Эковикторину для школьников провели в Воскресенске | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:08 Эковикторину для школьников провели в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В воскресенской гимназии ссостоялась эковикторина «Правильная утилизация ТБО». Она прошла среди учеников девятых классов в рамках проекта «Зеленая экономика».

Школьники приняли участие в соревновании по экологическим знаниям, где они не только состязались между собой, но и узнали много нового, например, какой цвет имеет контейнер для сбора «грязных» отходов и из каких нестандартных материалов возможно производство одежды.

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Андрей Баранов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», поделился, что цель проведенной викторины — привлечь общественное внимание к нарастающей проблеме обращения с отходами, которая приобретает глобальные масштабы. Он отметил, что для решения задачи по сохранению планеты от мусора необходимы такие меры, как осознанное потребление, сортировка отходов и их последующая переработка.

Отметим, что партийный проект «Зеленая экономика» стартовал в марте 2022 года. Его ключевая задача — увеличение доли повторного использования материальных ресурсов в экономике, развитие технологий по переработке производственных и потребительских отходов, а также создание долгосрочной экологической стратегии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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