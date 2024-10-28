Экоурок провели для учеников третьего класса школы в Черноголовке

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники регионального оператора Ногинского кластера провели экоурок для учеников школы в Черноголовке. Ребятам рассказали, как сортировать мусор правильно.

Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, ученики третьего класса научились различать маркировки и символы на различных видах упаковки, а после занятия поучаствовали в викторине «Сортировка».

Школьники ответили на все вопросы и ни разу не ошиблись.

В ведомстве отметили, что такие уроки вдохновляют детей заботиться о природе и формируют бережное отношение к окружающей среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.