Экоурок по раздельному сбору отходов провели в школе №1 в Домодедове

Экологический урок прошел в школе № 1 в Домодедове. Сотрудники Каширского регионального оператора рассказали детям о правилах раздельного сбора и транспортировки отходов.

Экоактивисты объяснили ребятам, как осознанное потребление и сортировка помогают сохранить окружающую среду. Особое внимание на занятии уделили проекту «Мегабак», в рамках которого жители могут сдать крупные вещи и покрышки на переработку.

Школьникам напомнили об экобоксах, куда можно принести батарейки, а также о пунктах приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.

Для участников встречи провели интерактивную игру.