Экоурок по раздельному сбору отходов провели в школе №1 в Домодедове

Экологический урок прошел в школе № 1 в Домодедове. Сотрудники Каширского регионального оператора рассказали детям о правилах раздельного сбора и транспортировки отходов.
Экоактивисты объяснили ребятам, как осознанное потребление и сортировка помогают сохранить окружающую среду. Особое внимание на занятии уделили проекту «Мегабак», в рамках которого жители могут сдать крупные вещи и покрышки на переработку.
Школьникам напомнили об экобоксах, куда можно принести батарейки, а также о пунктах приема пластиковых бутылок, жестяных банок и текстиля.
Для участников встречи провели интерактивную игру.
Ростех допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции
Володин выступил за экстрадицию Чубайса в Россию
Три двойни родились в Красногорском роддоме в октябре 2024 года
Взрослых квадроберов в Узбекистане начнут арестовывать
Студенты Красногорского колледжа сдали 3 литра крови на донорской акции
Еще 28 километров дорог отремонтировали в Красногорске в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте