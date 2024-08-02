Экоурок о сохранении окружающей среды провели для детей из летнего лагеря в Балашихе

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Регоператор Ногинского кластера по обращению с ТКО провел для ребят из летнего лагеря при Балашихинской школе № 21 экологический урок. Главная тема — экопривычки, которые помогут выработать бережное отношение к окружающей среде.

Ребятам рассказали, какие виды отходов существуют и как они влияют на природу. Школьники узнали о загрязнении воздуха, воды и почвы из-за неправильного обращения с отходами, а также о рукотворных океанических мусорных пятнах. Представители регионального оператора напомнила о важности правильного обращения с отходами и порекомендовала применять полученные экопривычки на практике, а также заниматься самообразованием с помощью полезных онлайн ресурсов. Например, «Медиабанка» от Российского экологического оператора.

Помимо этого, слушателям напомнили о важности раздельного сбора отходов и системах «Мегабак» и «Два Бака», которые активно реализуют в Подмосковье.

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