Экоурок для отрядов молодежного центра провели в Щелкове

Экоурок провели в библиотеке на базе центра «Добрый пластик» в Щелкове. Детям рассказали о правилах сортировки мусора и использовании вторсырья.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, региональный оператор огинского кластера провел занятие о важности сортировки для учеников экологического и трудового отрядов. Ребятам рассказали о том, как в Подмосковье устроена система переработки мусора, как используется вторсырье и органические отходы.

«Участники обсудили, как в Подмосковье проходит сбор, транспортировка, сортировка и переработка отходов. Ребята узнали о важности раздельного сбора и о том, как переработчики используют вторсырье для создания новых изделий, а органические отходы превращаются в высокопитательный почвогрунт», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дети узнали о том, как утилизировать опасные и крупногабаритные отходы, а также проверили свои знания в игровой форме.

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