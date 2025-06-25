Экотропы Подмосковья включили в реестр лучших туристических маршрутов России

Министерство природных ресурсов и экологии России включило семь подмосковных экотроп и туристических маршрутов в новый реестр особо охраняемых природных территорий федерального значения. В список попал национальный парк «Лосиный остров».

В этой зоне расположены водные маршруты на байдарках протяженностью три и 10 километров. Для гостей оборудованы пешие маршруты «Заповедный лес», «Оленья тропа» и «Орнитологическая понтонная тропа».

Приокско-Террасный заповедник, в свою очередь, предлагает туристам уникальный маршрут «Дорога к зубрам».

«Среди ООПТ регионального значения можно отметить заказник „Журавлиная Родина“ в Талдоме и Сергиево-Посадском округе, где энтузиасты заповедного дела также предлагают разнообразные маршруты, экскурсии и просветительские мероприятия. Прекрасные экологические тропы проложены в Протвине, к Пущинскому водопаду, в Горках Ленинских и других округах», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Всего в общероссийский реестр вошли 344 маршрута, расположенные на особо охраняемых природных территориях. Полный перечень доступен по ссылке.