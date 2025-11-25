Экотропу в сквере «Лесная сказка» модернизировали в Химках

Экотропу обновили в сквере «Лесная сказка» в квартале Свистуха. Она соединяет школу № 30 с остановкой общественного транспорта «Свистуха».

Администрация города вместе с депутатом Совета депутатов, директором школы № 30 Татьяной Кавторевой, учениками и их родителями осмотрели результаты проведенных работ, отметив значительный прогресс и комфортные изменения.

Обновления на экотропе коснулись новых опор освещения, обеспечивающие безопасность в темное время суток. Помимо этого, на ней появились камеры видеонаблюдения, которые интегрированы в систему «Безопасный регион» для повышения защищенности и контроля. Новые лавочки, качели и урны разместили для удобства посетителей разместили.

Зимой пешеходную тропу будут регулярно очищать от снега сотрудники Муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки Московской области «Объединенное городское хозяйство», обеспечивая доступность и безопасность в зимний период.