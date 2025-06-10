Экотропу с арт-объектами откроют в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе готовят к запуску уникальную экотропу, предназначенную для практики лесотерапии — метода оздоровления и улучшения эмоционального состояния через взаимодействие с природой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на сотрудников музея.

Маршрут длиной около двух километров проложен архитектором Иваном Щетининым по малоисследованному лесному массиву с ручьями, оврагами и древними курганами вятичей. Вдоль тропы размещены необычные объекты современного искусства, которые гармонично вписаны в природный ландшафт и создают атмосферу загадочности — порой сложно понять, являются ли они древними артефактами, природными образованиями или плодом фантазии художников. Такое сочетание усиливает терапевтический эффект прогулок.

Посетители смогут пройти по тропе самостоятельно или под руководством лесотерапевта — специалиста, который поможет максимально расслабиться и настроиться на восприятие природы. Куратор проекта Нина Гомиашвили отмечает, что осознанное погружение в лес помогает отвлечься от повседневной суеты и глубже насладиться созерцанием.

Идея «лесных ванн» основана на японской практике синрин-йоку, которая способствует гармонизации организма и повышению чувствительности к окружающему миру.

В настоящее время эко-тропа находится в стадии подготовки и будет доступна для посетителей старше шести лет.