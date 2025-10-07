Экотропу обустроили в парке Толстого в Химках

В Химках в парке Толстого завершили обустройство экотропы. Новый прогулочный маршрут оборудован стеклянными беседками, а у воды располагается деревянная площадка с парковыми качелями, гамаками и стульями для тихого отдыха.

В северной части парка проложили новый пешеходный маршрут, который проходит через природную территорию. С него открывается живописный вид на канал имени Москвы.

Экотропа длиной 134 метра стала частью общей сети прогулочных дорожек парка, так как она соединена с другими маршрутами. Основу конструкции составляет металлический каркас, а верхнее покрытие выполнено из износостойкого оцинкованного металла с оцинковкой. Для безопасности по всей длине маршрута установлены перила.

Этот маршрут позволяет посетителям парка гулять на уровне крон деревьев и наслаждаться видами на канал имени Москвы и поезда, проезжающие по Химкинскому железнодорожному мосту. Теперь жителям стало проще спускаться с детской коляской к пляжной зоне, а ширина настила позволяет комфортно разойтись даже встречным потокам посетителей.