Экотропа и велодорожки появились в парке имени Льва Толстого в Химках

В Химках подходит к концу масштабная реконструкция парка имени Льва Толстого — одного из самых посещаемых мест города. Недавно здесь открыли новую летнюю сцену и смотровую площадку. Все работы проводились без закрытия парка, поэтому посетители могли гулять как обычно.

На втором этапе благоустройства в парке появились современные детские и спортивные площадки, павильон для игры в городки, экотропа, велодорожки, зоны отдыха с качелями и гамаком. Обновили тротуары, набережную и установили новые скамейки. Особое внимание уделили безопасности. В местах с большим потоком людей, а также на детских площадках и входах установили камеры системы «Безопасный регион». Они автоматически фиксируют правонарушения и передают данные в полицию. Благодаря этому в парке быстро реагируют на вандализм и другие нарушения.

После обновления парк стал еще популярнее — число посетителей выросло примерно на 20%. Особый наплыв гостей наблюдается весной и летом. Напомним, в 2026 году парк имени Льва Толстого отметит 100-летний юбилей.