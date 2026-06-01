Сотрудники компании «Столото» высадили 12 тысяч сосен в Подмосковье

Экологический тимбилдинг для сотрудников компании «Столото» прошел в Хлюпинском участковом лесничестве в Подмосковье. Участники мероприятия высадили около 12 тысяч сеянцев сосны.

Как рассказали в регионалоьном Комлесхозе, работы охватили три гектара леса. Через несколько десятилетий на этом месте вырастет полноценный лес, который станет частью природного богатства Московской области.

«Экотимбилдинг становится всё более востребованным форматом корпоративных мероприятий. Он позволяет не только укрепить командный дух и провести время на свежем воздухе, но и принять участие в реальном природоохранном проекте», — рассказали в комитете.

Такие инициативы помогают компаниям развивать кооперативную ответственность и объединять сорудников вокруг важной цели.

Русский климатический фонд пригласил организации региона для участия в экологических проектах.