Экостанция «Царская охота» открылась в Балашихе после реконструкции

В городском округе Балашиха после реконструкции открылась экостанция «Царская охота», которая обещает стать настоящим центром привлечения любителей истории и природы. Экспозиция музея, посвященная традиционным видам русской охоты, предлагает посетителям уникальную возможность ознакомиться с атрибутами соколиной, псовой и зверовой охоты

Музей также предлагает интерактивные экскурсии в мультимедийном зале, что делает посещение увлекательным и познавательным. Экостанция расположилась в историческом здании бывшей правительственной дачи времен СССР, где ранее находился путевой дворец царя Алексея Михайловича. Теперь это место служит объединением досуга и просвещения.

Алексеевская роща, в которой находится экостанция, представляет собой старинный лес с двухсотлетними соснами, заложенный еще в 17 веке. Экоцентр удобно расположен рядом с развилкой Щелковского и Балашихинского шоссе. В непосредственной близости находится Дендрарий на территории национального заповедника «Лосиный остров», где воссозданы леса разных регионов России.

Такое сочетание исторического наследия, природы и современного подхода к образованию делает экостанцию «Царская охота» важным культурным и образовательным объектом для жителей и гостей Балашихи.