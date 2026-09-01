Экосплав на сапбордах прошел в Наро-Фоминском округе

Участие в экологическом мероприятии приняли волонтеры Подмосковья и активисты «Движения первых». Они оправились на сапбордах по реке Наре, собирая по пути мусор.

Маршрут экосплава начался от зоны отдыха на улице Калинина, а финишировали активисты у лодочной станции на улице Пешехонова. Участники смогли полюбоваться живописным видом на город, открывающимся с воды, лишь урывками — все внимание было приковано к тому, что плавало на поверхности.

За время мероприятия волонтеры собрали несколько мешков мусора — бутылки, банки, пакеты — и даже вытащили из воды автомобильную покрышку. Теперь все это отправится на утилизацию.

Участники отметили, что такой сплав — отличная возможность почувствовать себя частью общего дела, привлечь внимание к экологическим проблемам и напомнить, что человек разумный не должен оставлять после себя такой «след на воде».