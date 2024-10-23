Экопункты Подмосковья приняли 72 тонны вторсырья за 3 месяца

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Подмосковные фандоматы собрали более 72 тонн вторичного сырья за три месяца. Это 57,4 тонны пластика и 14,9 тонны алюминиевых банок.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору назвало фандоматы одной из самых эффективных технологий для раздельного сбора отходов. Устройства позволяют значительно увеличить часть вторичного ресурса.

Весь собранный через пункты приема пластик и алюминий сразу попадает на переработку.

В Подмосковье есть также специальные емкости по приему текстиля. За три месяца им удалось собрать порядка 1,6 тысячи тонн вещей.

Найти устройства, принимающие вторичное сырье, можно на интерактивной карте.

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