Сегодня 11:15 Экопарковку обустроили на улице Гурьева в Раменском 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Благоустройство

Машины

Раменское

В Раменском появилась новая экопарковка. Ее сделали у дома № 26 на улице Гурьева по просьбам жителей.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев рассказал, что территория парковки занимает около 500 квадратных метров. Там установили дорожный бордюр и въездную группу из асфальтобетонного покрытия. Работы выполнили за полтора месяца. Парковка рассчитана на размещение 25 автомобилей.

Ранее на этой же улице было сделано комплексное благоустройство территории. Работы продолжатся и в других дворах Раменского округа.

Напомним, ранее в Подмосковье подвели итоги масштабной программы по благоустройству дворов в 2025 году. Работы провели в 56 округах, где обновили 590 территорий.