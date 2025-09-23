Экономический квиз для школьников прошел в Воскресенске

Активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали и провели экономический квиз для учащихся школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Предпринимательство».

В программу квиза вошли три раунда. Первый этап включал 10 вопросов с вариантами ответов на проверку экономической эрудиции, второй состоял из 10 вопросов по финансовой грамотности. В третьем раунде, где были три сложных вопроса без вариантов ответов, участники должны были проявить креативное мышление.

По словам руководителя отделения «Молодой гвардии Единой России» в Воскресенске Анастасии Парахиной, участники продемонстрировали отличные знания основ экономики и умение работать в команде.

«Особенно впечатлили ответы на вопросы финального раунда, где нужно было предложить собственные решения экономических задач», — отметила Анастасия Парахина.