Экономические итоги года подвели на бизнес-завтраке в Ленинском округе

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов и глава Координационного совета бизнес-объединений Владимир Головнев обсудили итоги 2024 года с предпринимателями. На встрече также уделили внимания планам на будущее.

Глава Ленинского округа назвал экономические результаты уходящего года впечатляющими. Общий оборот составил 755 миллиардов рублей, инвестиции — 71 миллиард рублей, а объем отгруженных товаров — 145 миллиардов рублей.

Значительно увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства —в муниципалитете их насчитывается уже более 18,5 тысяч. В 2024 году 48 предпринимателей получили поддержку более чем на 200 миллионов рублей из бюджета Подмосковья и Ленинского округа, что способствовало росту налоговых доходов. В уходящем году было создано более 14 тысяч новых рабочих мест.

Станислав Каторов отметил, что важными событиями года стали запуск нового завода по производству сыра «Рота-Агро» и начало строительства первого государственного индустриального парка «Ленинский».