Экономическая лекция для студентов прошла в Одинцове

В четверг, 5 марта, на площадке Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений состоялась лекция заместителя председателя «Сбербанк» Тараса Скворцова на тему: «Нужны ли банки и как они работают?».

Слушателями лекции стали студенты финансово экономического факультета. Они внимательно слушали спикера, а после задавали ему вопросы. Такие встречи важны для каждого из обучающихся, поскольку в будущем именно им предстоит укреплять финансовую модель и обеспечивать работу банков и других экономических структур.

«Эта лекция была интересной, потому что я получил знания о сфере, где буду работать. Еще для меня было важно понять, какие технологии сейчас применяются», — поделился студент Михаил Руденя.

«Без сомнения, данные встречи я считаю важными. Они носят практико-ориентированный характер и позволяют студентам как можно быстрее погрузиться в профессиональную среду», — отметил студент Сергей Белобосов.