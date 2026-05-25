Эконадзор провел выездные проверки в Химках и Солнечногорске

Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области провели выездные проверки в двух муниципалитетах — Химках и Солнечногорске. Основанием для проверок стали жалобы жителей Химок и обращение из Солнечногорской городской прокуратуры, указывающие на возможные нарушения природоохранного законодательства.

«Признаки незаконного завоза и размещения отходов выявлены в Химках, на земельном участке, принадлежащем местной строительной компании, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В Солнечногорске аналогичное нарушение зафиксировано на земельном участке, принадлежащем местному жителю».

По результатам обследований правообладателям захламленных земель объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Ранее прокуратура с помощью Минэкологии добилась судебного решения о возмещении ущерба от другой свалки в Химках, обнаруженной в деревне Рузино. Владельцу земель предстоит выплатить почти 27 миллионов рублей.