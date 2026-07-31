Эконадзор выявил нарушения правил обращения с отходами в Подмосковье

На этой неделе сотрудники эконадзора обнаружили нарушения правил обращения с отходами в городских округах Ступино, Богородский, Руза и Раменский.

В ходе совместных проверок специалисты Минэкологии, Минчистоты, ГУРБ МО и МВД РФ осмотрели 35 транспортных средств. Четверо водителей были задержаны полицией. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч.1 ст.6.26 КоАП Московской области и ч. 1 ст. 8.2 КоАП Российской Федерации.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что такие совместные мероприятия регулярно проводятся в разных городских округах. «Плотное взаимодействие между ведомствами позволяет значительно уменьшить количество образуемых нелегальных свалок в регионе», — отметил он.

В Ступино и Рузе был пресечен сброс грунта. В Раменском в деревне Бритово проведено тампонирование труб, через которые осуществлялся несанкционированный сброс бытовых сточных вод в водный объект. Всего было затампонировано три источника.