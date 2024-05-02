Эконадзор выявил 6 нарушителей режима в подмосковных ООПТ | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:16 Эконадзор выявил 6 нарушителей режима в подмосковных ООПТ Фото Минэкологии МО.

Читать 360 в

Шестерых нарушителей особой охраны выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции в подмосковных ООПТ. Рейды прошли в заказниках семи городских округов региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушители ехали на автомобилях по дорогам, проезд по которым запрещен.

Реклама

«Это противоречит требованиям статьи 8.39 Кодекса об административных правонарушениях России. В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказал Фирсов.

Он добавил, что с посетителями ООПТ провели профилактические беседы об ограничениях в зоне особого режима охраны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».