Эконадзор выявил 6 нарушителей режима в подмосковных ООПТ | 360°

02 мая 2024, 14:16
Эконадзор выявил 6 нарушителей режима в подмосковных ООПТ
Шестерых нарушителей особой охраны выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции в подмосковных ООПТ. Рейды прошли в заказниках семи городских округов региона.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушители ехали на автомобилях по дорогам, проезд по которым запрещен.
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«Это противоречит требованиям статьи 8.39 Кодекса об административных правонарушениях России. В отношении граждан составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказал Фирсов.
Он добавил, что с посетителями ООПТ провели профилактические беседы об ограничениях в зоне особого режима охраны.
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Красногорск
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