Эконадзор Подмосковья пресек незаконный выброс мусора в двух округах

Инспекторы экологического надзора Минэкологии Московской области выявили нарушения в двух муниципалитетах на этой неделе. Незаконные точки приема строительного мусора обнаружили около города Электроугли и села Булатниково Ленинского городского округа.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники полиции отправили на штрафстоянку три грузовика, а на водителей составили протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, с начала недели камеры фотофиксации выявили 16 случаев перевозки мусора без оформления разрешительных документов и электронного талона. Нарушители получили штрафы на общую сумму 547 тысяч рублей.