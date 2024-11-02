Эконадзор Подмосковья пресек незаконный выброс мусора в двух округах

Инспекторы экологического надзора Минэкологии Московской области выявили нарушения в двух муниципалитетах на этой неделе. Незаконные точки приема строительного мусора обнаружили около города Электроугли и села Булатниково Ленинского городского округа.
Как пояснили в ведомстве, сотрудники полиции отправили на штрафстоянку три грузовика, а на водителей составили протоколы об административных правонарушениях.
Кроме того, с начала недели камеры фотофиксации выявили 16 случаев перевозки мусора без оформления разрешительных документов и электронного талона. Нарушители получили штрафы на общую сумму 547 тысяч рублей.
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