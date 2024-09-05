Свыше 300 постов мониторинга чистоты воздуха установили в Подмосковье

Система экологического мониторинга продолжает развиваться в Подмосковья. К этому дню в городах и поселках региона установлен 301 пост для наблюдения за чистотой воздуха. Они проводят свыше 115 тысяч элементоопределений в сутки.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что показания постов доступны каждому жителю на Геопортале Подмосковья.

Посты наблюдения «Мособлэкомониторинга» установлены в 57 городских округах, больше всего точек в Богородском, Люберцах, Пушкинском, Раменском, Сергиево-Посадском, Одинцовском и Коломне. Именно здесь сосредоточено большое количество промышленных и коммунальных предприятий, которые являются источниками выбросов. Также анализируются данные 18 автоматических станций контроля загрязнения воздуха, расположенных в 13 округах.

Мобильные лаборатории тоже следят за чистотой воздуха в Подмосковье. Каждую неделю специалисты проводят около 20 выездов и проверяют концентрации загрязняющих веществ.

Ранее стало известно, что «Мострансавто» в Подмосковье перейдет на газомоторное топливо — метан. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что после этого затраты на бензин станут ниже, а выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу удастся сократить до минимума.

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